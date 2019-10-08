Ordu deniz sporuyla buluşuyor

Ordu, denizden sadece su ürünleri üretimi ve yat turizminin dışında su sporları alanında da yararlanabilecek

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in denizi Orduluların günlük hayatına kazandırmak için hazırladığı projeleri bir bir uygulamaya geçiyor. Ordu, denizden sadece su ürünleri üretimi ve yat turizminin dışında su sporları alanında da yararlanabilecek.

Bir süredir yelken ve kano sporunun canlandırılması amacıyla çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla 'Ordu Yelken ve Kano Kulübü' kuruldu. Türkiye Kano Federasyonu ile kulübün bürokratik işlemleri bitme aşamasına gelirken, su sporlarının yapılacağı alanda belirlendi. Buna göre denize dolgu yöntemiyle inşa edilen Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü Ordu- Giresun Havalimanı mendireği ile kara arasındaki deniz boşluğundaki alanı yelken ve kano parkuru olarak belirlendi. Bölgeye aynı zamanda Su Sporları Kompleksi inşa edilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda su sporlarında en çok ilgi gören kano sporunu Ordu'ya getirmeye kararlı olduklarını söyledi. Başkan Güler, "Belirlenen alanda ölçümler yapılıyor. Bu parkuru olimpik branşta da kullanmak istiyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Bu sporu sadece denizde değil, ilimizin güzel coğrafyasında bulunan göllerimizde de yapacağız. Bunun için Topçam baraj gölü, Aybastı Perşembe yaylamızda bulunan gölü de kullanacağız. 15 Temmuz tarihinde Türkiye'de ilk defa durgun su kanosu yarışları Aybastı-Perşembe yaylamızda gerçekleştirilmiş, 25 ülkeden 50'ye yakın sporcu katılmıştı. Kuruluşunu sağladığımız 'Yelken ve Kano Kulübü' ile bu sporu daha renkli hale getireceğiz" dedi.

(MAK-SLH-Y)