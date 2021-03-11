BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi - Son Dakika

BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi

11.03.2021 10:52

Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmediBURSA'nın 12 gündür pozitif vaka görülmeyen Orhaneli ilçesinde, hasta sayısı dün itibariyle sıfırlandı.

Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi

BURSA'nın 12 gündür pozitif vaka görülmeyen Orhaneli ilçesinde, hasta sayısı dün itibariyle sıfırlandı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 'İlçemizde dün itibariyle koronavirüs vakası kalmadı. Mavi boncuğumuzu taktık. İnşallah bizim için nazar boncuğu olur ve bir daha ilçemize uğramaz' dedi.

Bursa'nın yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların da kurallara uymasıyla son 12 gündür pozitif vaka görülmedi. 27 Şubat'tan önce pozitif vakaların da iyileşmesiyle ilçedeki vaka sayısı da dün sıfırlandı. Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden biri olan Orhaneli'deki vatandaşların en büyük korkusu ise dışarıdan gelenlerin ilçeye virüs taşıyabilecek olması.

'İNŞALLAH BİR DAHA İLÇEMİZE UĞRAMAZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 'İlçemizde dün itibariyle koronavirüs vakası kalmadı. Mavi boncuğumuzu taktık. İnşallah bizim için nazar boncuğu olur ve bir daha ilçemize uğramaz. Yaklaşık 1 yıldan beri ülke olarak mücadele vermiş olduğumuz koronavirüs sürecinde, biz de ilçemizde oluşturduğumuz Hıfzıssıha Kuruluyla çok güzel ve düzeyli çalışmalar gerçekleştirdik. 1 yıl önce başlayan koronavirüs sürecini, ilçemizin de küçük olmasıyla birlikte başarıyla yönettik. Her yere ulaşabildik. Aşı sürecimiz bu kapsamda devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı programını, kademeli olarak ilçemizde, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolünde insanları yormadan, evlerinde gerçekleştiriyoruz' dedi.

'HAFTA SONU İLÇEYE GELENLER AZAMİ DİKKAT GÖSTERSİN'

Orhaneli'nin son yıllarda çok fazla göç veren bir ilçe olduğunu belirten Aykurt, 'Buralarda şu anda yaşlı nüfusumuz var. Yetişen gençlerimiz Bursa'da ikamet ediyor. Hafta sonları hareket çok yüksek oluyor. Bursa'dan gelecek olan hemşehrilerimize Belediye Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum; yaşlılarımızı korusunlar. Orhaneli halkımızı korusunlar. Şu anda vaka sayımız sıfır. Orhaneli halkını korumaları için azami dikkatlerini talep ediyorum. Ne kadar çok dikkat ederlerse ne kadar çok yaşlılarımızı korurlarsa, o kadar iyi olacaktır' diye konuştu.

'ŞEHİR MERKEZİNDEN İLÇEMİZE GELİŞLER AZALMALI'

Vaka sayısı sıfırlandığı için mutlu olduğunu belirten eczane çalışanı Hüseyin Külahlı, 'Vaka sayılarındaki düşüşler 15- 20 gündür devam ediyor. Biz bunları da gözlemliyoruz. Temizlik, hijyen ve kurallara uyduktan sonra hastaneye giden hasta sayılarında da düşüş oldu. Hafta sonları şehir merkezinden Orhaneli'ye gelişler daha az olursa, bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Vakaların arttığı dönemde ilçemizde hiç vaka görülmemesi, bizler için güzel haber. Tek temennimiz tüm Türkiye'nin aynı seviyeye gelmesi' diye konuştu.

'VAKANIN OLMAMASI BİZİ MUTLU EDİYOR'

Koronavirüs süreciyle birlikte herkeste korku olduğunu söyleyen Yavuz Aytekin, 'Koronavirüs süreci başlayalı 1 yıl oldu. İlk zamanlarda herkeste korku vardı. Birkaç vaka varken insanlar pencerelerini kapattı. Kimse dışarı çıkmadı. Bu, bizler için çok büyük bir sosyal buhrandı. Zamanla biraz artış, biraz azalış yaşadık. Son zamanlarda ilçemizdeki vaka sayılarında iyileşme var. Son 2 haftadır da hiç vaka görülmedi. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha dikkatli olmamızı da sağlıyor. Vakaların sıfır olması, bizler için güzel bir şey' ifadelerini kullandı.

BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi
BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi

Koronavirüs, Hisarcık, Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Orhaneli'de son 12 gündür pozitif vaka görülmedi - Son Dakika


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