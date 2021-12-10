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Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti - Son Dakika

Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti

10.12.2021 20:33

Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti Jandarmadaki ifadesini değiştiren tutuklu sanık, "Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" dedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı'nı yakarken suçüstü yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, ilk...

Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti

Jandarmadaki ifadesini değiştiren tutuklu sanık, "Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı'nı yakarken suçüstü yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, ilk duruşmada jandarmada verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirterek, "Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" dedi.

18 Eylül'de Sorgun Çamlığı'nı yakarken orman ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan, yakalandığında evinin yandığını, gittiği yerlerden kendisine yardım yapılmadığı için ormanı yaktığını söyleyen ve yangın söndürme çalışmasına katılan vatandaşların linç girişiminden jandarma tarafından kurtarılan Semih K., çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten orman yakmak suçundan tutuklanmıştı. Orman yangınından bir süre önce Side'de ikamet ettiği annesine ait evi de yaktığı belirlenen Semih K.'nın Sorgun Ormanı'ndaki yangını kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkan orman yangınıyla ilgili hazırladığı iddianamede, şüpheli Semih K.'nın 'kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Semih K. tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda sanık avukatı ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Mahkemede savunma yapan Semih K., evi yandığı için sokakta kaldığını, parasının olmadığını belirterek, "Bu nedenle resmi kurumlardan yardım talep ettim ama gereken yardımı alamadım. Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitli kurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftan aldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül tarihinde geldim. Kalacak yerim olmadığı için sabah 05.30-06.00 civarı ormanlık alana gittim. Hava soğuk olduğu için ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı, benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi.

Mahkeme başkanının jandarmada olayı farklı anlattığını ve ifadesinin değişik olduğunu hatırlatması üzerine sanık Semih K., "Benim şimdiki ifadem doğrudur, önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" diye cevap verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Seyit Ahmet Öz ise, Sorgun Ormanı'nda yangın çıktığı ihbarından sonra yola çıktıklarını ve 2-3 ayrı noktadan duman çıktığını gördüklerini anlatarak, "Biz müdahale aracıyla ormanın içerisine girerken sanığı gördük. Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik. Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzda çakmağı çıkarıp bize verdi" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

(AK-OG-CC-Y)

Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti
Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti
Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti
Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti

Manavgat, Antalya, Mahkeme, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman yakarken suçüstü yakalandı, ilk duruşmada suçlamayı reddetti - Son Dakika


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