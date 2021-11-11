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Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı - Son Dakika

Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı

11.11.2021 19:38

Adana'da orman yangınlarında ürünleri zarar gören çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında tohum ve fidan dağıtıldı.

Adana'da orman yangınlarında ürünleri zarar gören çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında tohum ve fidan dağıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde yaz aylarındaki yangınlarda ürünleri zarar gören üreticilere buğday, ayçiçeği ve arpa tohumu ile fidan, gübre ve saman dağıtımı etkinliğine katıldı.

Sarıeroğlu, burada, temmuz ayında yaşanan orman yangını sonrası anlamlı bir faaliyette bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Bu vesileyle tüm Türkiye'de 3 senedir yaptığımız gibi bu sene de aynı şekilde yeşilimize daha çok yeşil katmak, geleceğimize nefes katmak, ormanlarımızı, gençlerimize güçlü bir miras olarak bırakabilmek adına yine bir ağaçlandırma seferberliği için tüm Türkiye'de hep birlikte sahalardayız. 252 milyon fidan bugün toprakla buluşturulacak inşallah. Yeşilimiz daha da yeşil olacak." dedi.

Sarıeroğlu, yaz aylarında Adana'da aynı anda 35 noktada, Türkiye'de ise 54 ilde 200'ü aşkın noktada orman yangınlarıyla mücadele edildiğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasarlarımızın çok hızlı biçimde tespitini yapıp bunların yerine getirilmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Allah'a çok şükür ki Adana'mızda bir can kaybı yaşamadık ama ülkemizde yangın ve sel felaketlerinde kayıplarımız oldu. Huzurlarınızda ben onları bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Hala tedavi görenler var. Onlara şifa diliyorum."

Yangının zararları gideriliyor

Orman yangınından zarar gören vatandaşların ilk günden itibaren her an yanlarında olduklarını ifade eden Sarıeroğlu, kayıpların telafisini yapacaklarını dair verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini kaydetti.

Yangındaki mal kayıplarıyla ilgili çalışmalarını yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, ilk aşamada çadır dağıtımı sonrası kış nedeniyle konteyner temini, kira yardımı ve hayvan dağıtımı yaptıklarını aktardı.

Sarıeroğlu, çiftçilerin talebi doğrultusunda fidan ve tohumla ilgili de çalışma yaptıklarını bildirerek "Onlarla ilgili bugün inşallah gerekli dağıtımları gerçekleştireceğiz. Zeytin fidanlarımız, ayçiçeği tohumlarımız inşallah sizlerle buluşacak, toprakla buluşacak." dedi.

Çiftçilere bir müjdeyi paylaşmak istediğini aktaran Sarıeroğlu, "Bir müjdeyi daha, beklediğiniz bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarımsal arazilerde çiftçilerimizin kayıplarıyla alakalı hasar tespitini yaptıranlar için şehrimize maddi kaynak Ziraat Bankasına yatmış durumda. Burada tarımsal arazilerinde hasar tespitini yaptıran kardeşlerimiz Ziraat Bankasına T.C. kimlik numaralarıyla başvurdukları takdirde bu ödemeler kendilerine gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz büyük, Türkiye çok güçlü"

Sarıeroğlu, etkinlikte çiftçilere 40 ton buğday, 1 ton ayçiçeği tohumu, 9 bin zeytin fidanı, 3 bin 500 badem fidanı ile gübre dağıtılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük, Türkiye çok güçlü. Çok güçlü liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başımızda. Vatandaşlarımızın her an yanında. Asla vatandaşlarımızın kendisini yalnız, kimsesiz, imkansızlıklar içinde bugüne kadar hissettirmedik. Her şeyin telafisi mümkün, hep söyledik. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Yeter ki omuz omuza kardeşçe olalım. İnşallah devletimiz her konuda, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek."

Sarıeroğlu, Aladağ ilçesinde esnaf ziyaretinde de bulundu.

Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı
Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı
Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı
Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı

Türkiye, Adana, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman yangınlarında ürünleri zarar görenlere tohum ve fidan dağıtıldı - Son Dakika
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