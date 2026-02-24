Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz - Son Dakika
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz
24.02.2026 12:24
Trabzon'da avcılar tarafından ormanlık alanda tesadüfen bulunan devasa ağaç yumrusu, görenleri hayrete düşürüyor. Uzmanlar, şimdiye kadar bölgede rastlanan en büyük ağaç yumrusu (uru) örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu tür urlar içindeki özel desenler nedeniyle lüks tasarım sektöründe büyük değer taşıdığı ifade edildi.

Araklı ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir köyde, avlanan Gökhan Özbay isimli avcı, ormanlık alanda alışılagelmişin dışında bir görüntüyle karşılaştı. Bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran uru gören Özbay, o anı cep telefonu ile fotoğrafladı.

AĞACIN HAYATTA KALMA MÜCADELESİNİ GÖSTERİYOR

Ülkemizde özellikle Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon) ve Toroslar'da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında rastlanan, bilimsel ismi 'Burl' olarak adlandırılan ağaç uru ağacın dış etkenlere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanıyor.

İNANILMAZ BOYUTA ULAŞMIŞ DURUMDA

Ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşan bu kütle, Araklı'da bulunan bu örnekte devasa boyutlara ulaşmış durumda.

ALTIN DEĞERİNDE

Araklı'daki bu devasa kütle sadece biyolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz - Son Dakika

SON DAKİKA: Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz - Son Dakika
