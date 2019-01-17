Son Dakika Haberleri: Ormanda Kaybolan Teknisyenler Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Ormanda Kaybolan Teknisyenler Askeri Helikopterle Kurtarıldı

1 saat önce

KÜTAHYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle ormanda kaybolan 4 elektrik teknisyeni, Eskişehir'den gelen askeri helikopterle 10 saat sonra kurtarıldı.

Ormanda Kaybolan Teknisyenler Askeri Helikopterle Kurtarıldı, System.String[]
KÜTAHYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle ormanda kaybolan 4 elektrik teknisyeni, Eskişehir'den gelen askeri helikopterle 10 saat sonra kurtarıldı.

Radar mevkisinde bulunan askeri bölgedeki arızayı gidermek için saat 23.00 sıralarında yola çıkan elektrik dağıtım şirketi teknisyenleri İsmail Göbet, İsmail Sarıca, Kazım Şencan ve Osman Dilsiz yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarından inip, yürümeye başladı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karda yüreyen teknisyenler bir büre sonra yollarını kaybetti. Teknisyenler, telefonla kurum yöneticilerini, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi. Bunun üzerine AFAD tarafından Eskişehir'den askeri helikopter çağrıldı. Cep telefonlarından gönderdikleri konum bilgisi sayesinde, kaybolan 4 elektrik teknisyeni sabah saat 09.00 sıralarında yerleri tespit edildikten sonra askeri helikopterle kurtarılarak, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na getirildi.

Ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Göbet, İsmail Sarıca, Kazım Şencan ve Osman Dilsiz'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

AFAD, Eskişehir, Güncel
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