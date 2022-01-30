Ormanın emekçileri Karadeniz'in yüksek kesiminde karla mücadele ediyor - Son Dakika

Karadeniz'in dik yamaçlarında karla mücadele eden Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışıyor.

Giresun ve Ordu ile Sivas'ın Koyulhisar ilçesine hizmet veren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1500-2000 rakımda karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl özel idareleri ve belediyelere destek veren ekipler, zorlu kış şartlarında mesai saati gözetmeksizin yolları açmak için çalışıyor.

Yüksek rakımlarda, dik yamaçlı yollarda çetin kış şartlarına karşı mücadele veren ekipler, yolda kalan vatandaşların ve hastaların da yardımına koşuyor.

Yazın orman köylerindeki yolların düzenlenmesi, mevcut orman yollarının iyileştirilmesi ve yeni yolların açılmasında kullanılan iş makineleri, kış mevsiminde ise kar yığınlarını temizliyor.

"Vatandaşın can güvenliği her zaman ön planda"

Yükleyici operatörü Uğur Çiçek, AA muhabirine, mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Kendilerini en çok zorlayan unsurların kar fırtınası ve sis olduğunu ifade eden Çiçek, "Karadeniz'de dik yamaçlar çok fazla, zorlu bir coğrafya. Kar fırtınası ve tipi yollara karları yığma yapıyor, 5 metreye kadar kar kalınlığının olduğu yerler mevcut. Bunları açmak biraz zaman alıyor ama yine de üstesinden geliyoruz." dedi.

Çiçek, vatandaşın can güvenliğinin her zaman ön planda olduğunun altını çizerek, yolda kalanlara, hastaneye gidenlere ve cenazesi olanların yardımına koştuklarını belirtti.

Greyder operatörü Ahmet Seyfullah Öztürk ise yüksek rakımda çalıştıklarını anlatarak, "Dik yamaçlar fazla, canla başla çalışıyoruz. Tipi ve fırtına görüş açısı olarak bizi zorluyor. Kar bu yıl daha fazla yağdı, gece gündüz ekip arkadaşlarımızla el ele verip yolları açıyoruz, zorlukların üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

"Kış bu sene çok çetin geçiyor"

Dereli ilçesinin 1800 rakımlı Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafedeki Uzundere köyünün muhtarı Fikret Öztürk, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün iş makinelerinin kar yağışının başladığı günden bu yana bölgede çalıştığını söyledi.

Öztürk, ekiplerin ellerinden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalıştığına işaret ederek, "Onlara çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kış bu sene çok çetin geçiyor. Kar yağışıyla yollarımız tamamen kapanıyor ama Orman Bölge Müdürlüğü çalışmalarıyla yollarımızı açıyor." dedi.

Uzundere köyünde yaşayan Menderes Kaya ise son 15 yılın en çetin geçen kış mevsimini yaşadıklarına dikkati çekti.

Bu kış çok kar yağması nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 gündür yağıyor ve rüzgar da çok fazla. Ekipler yolu açıyor, ardından kar yağmasa da rüzgarın taşıdığı karlarla yol tekrar kapanıyor. Köyümüzde cenazemiz oldu, çok sıkıntılar çektik ama tüm görevli personel bizlere yardımcı oldu, hepsinden Allah razı olsun. Yollarımızda yaptıkları çalışmalardan dolayı gerek Orman Bölge Müdürlüğü gerekse de İl Özel İdaresine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."