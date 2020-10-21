Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı - Son Dakika

Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

21.10.2020 23:44

Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex mesajı yayınlandı. Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve destek gemilerinin görev süresi 27 Ekim tarihine kadar uzattı.

Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in 22 Ekim'de sona erecek görev süresini 27 Ekim'e kadar uzattı.

Antalya Navtex İstasyonu'ndan yapılan ilanda, "1. sismik çalışmalar, R/V Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 21 Eki 20 saat 2101z'dan 27 Eki 20 saat 2059z'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 1) 35 59.77 K - 029 22.80 D 2) 36 06.83 K - 029 22.67 D 3) 36 09.63 K - 029 17.23 D 4) 36 10.12 K - 029 15.42 D 5) 36 11.33 K - 029 13.83 D 6) 36 13.83 K - 029 11.02 D 7) 36 15.95 K - 029 06.37 D 8) 36 18.80 K - 029 02.52 D 9) 36 22.10 K - 028 59.27 D 10) 36 27.07 K - 028 59.65 D 11) 36 28.03 K - 028 57.43 D 12) 36 29.70 K - 028 55.17 D 13) 36 31.12 K - 028 54.38 D 14) 36 30.15 K - 028 51.07 D 15) 36 30.90 K - 028 47.40 D 16) 36 31.52 K - 028 46.43 D 17) 36 32.85 K - 028 44.87 D 18) 36 36.40 K - 028 41.23 D 19) 36 36.53 K - 028 37.43 D 20) 36 37.43 K - 028 34.03 D 21) 36 39.02 K - 028 31.97 D 22) 36 41.88 K - 028 28.77 D 23) 36 06.18 K - 028 28.78 D 24) 35 36.87 K - 028 28.82 D Araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesini. 2. bu bildiri 27 Eki 20 saat 2059z'da yürürlükten kaldırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı. Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti. Gemi Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni Navtex ilanı ile birlikte sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı.

DÜNYADAKİ ENDER ARAŞTIRMA GEMİLERİNDEN

Oruç Reis, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor.

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

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Son Dakika Güncel Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı - Son Dakika

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