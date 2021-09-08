Osmangazi şantiye gibi - Son Dakika

Osmangazi Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine son 2 ayda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Osmangazi'de yatırım ve hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi'nin 136 mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün hal-i hazırda 160 şantiyesi var. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ise 252 farklı noktada çalışma yapıyor. Belediye ekiplerimiz, plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçemize, şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin yürekleri dağladığını ifade eden Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak afet bölgelerine kurtarma ekibi ve araç-gereç desteğinin yanında, afetlerde zarar gören vatandaşlar için 2 TIR yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Pandemi sebebiyle yaklaşık 2 yıldır ara verilen kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yeniden başladığını kaydeden Başkan Mustafa Dündar, mecliste grubu bulunan AK Parti sözcüsü Murat Demir, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Necati Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sefa Yılmaz ile İyi Parti sözcüsü Büşra Şahin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti. - BURSA