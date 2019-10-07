Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı

Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı

33 dakika önce

Osmaniye'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 kursiyere icazet belgesi verildi.

Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı, System.String[]

Osmaniye'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 kursiyere icazet belgesi verildi.


Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, burada yaptığı açıklamada, hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Hafızlığın bir nimet olduğunu ifade eden Dinç, "Hafız olan kardeşlerimiz ilahi kitabı harf harf, kelime kelime, ayet ayet, sure sure kalplerine nakşettiler. Adeta Kur'an-ı Azimüşşan onların gönüllerine yeniden nazil oldu." dedi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, 32 hafızı tebrik ederek kent genelinde 100 hafız yetiştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında derece alanlar tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 16'sı erkek 32 hafıza icazet belgeleri ve ödüllerini verdi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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