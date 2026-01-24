Osmaniye'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Osmaniye'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yayla ve köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve yayla yollarını açmak için İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek kent ve ilçe merkezine ulaşmalarını sağlıyor.