Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama

18.08.2022 19:01
Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama

OSMANİYE merkezli 4 ilde polisin silahlı terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE merkezli 4 ilde polisin silahlı terör örgütü PKK/ YPG üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PKK  silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem yapmak için ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.C, A.A., H.M ve A.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 15 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapan ekipler A.A., H.M. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan A.C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


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Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Osmaniye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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