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"Öteki Hikayeler" sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Öteki Hikayeler" sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak

13.12.2021 16:23
"Öteki Hikayeler" sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışından uluslararası alanda tanınmış 50 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği yapıtları "Öteki Hikayeler" isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışından uluslararası alanda tanınmış 50 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği yapıtları "Öteki Hikayeler" isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergi, göç ve mültecilik kavramlarına dikkati çekmek amacıyla BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize ediliyor.

Denizhan Özer'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, 16 Aralık ile 7 Şubat arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde göç ve mültecilik kavramını sanat üzerinden tartışmaya açıyor.

Sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, baskı resim, desen, video art, performans gibi farklı disiplinlerde ürettikleri yapıtların sergileneceği sergide, 12 ülkeden 50 sanatçının eserleri yer alacak.

Sergide Abel Korinsky, Adnan Jetto, Adviye Bal, Ahmet Umur Deniz, Ali Omar, Ali Raşit Karakılıç, Bahadır İşler, Baran Kamiloğlu, Berkan Baycan, Can Memişoğulları, Carol Turner, Corrine Silva, Deniz Pireci, Dilek Toluyağ, Elena Bellantoni, Ercan Ayçiçek, Fehim Güler, Fevzi Karakoç, Gizem Enuysal, Heather Brown, Hiba Aizouq, Iliko Zautashvili, Işıl Gönen, Jack Beattie, Jacque Crenn, Lale Duruiz, Levent Pınarcı, Mahmut Celayir, Martin Wohlwend, Mehdi Farzane, Morteza Khosravi, Mustafa Albayrak, Ömer Serkan Bakır, Özge Günaydın, Özkan Gencer, Paul Dunker Duyvis, Resul Aytemür, Rifaae Ahmad, Saghar Daeiri, Sema Özevin, Serina Tara, Stephan Twist, Tahir Ün, Tolga Boztoprak, Tuğrul Selçuk, Ufuk Uyanık, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu, Yıldız Doyran, Zahit Büyükişleyen ve Zeynep Yazıcı'nın eserleri yer alacak.

Öteki Hikayeler sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak
Öteki Hikayeler sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji, Aralık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Öteki Hikayeler' sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Öteki Hikayeler" sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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