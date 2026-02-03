Otokoç ve IFC\'den 150 Milyon Dolar Anlaşma

Otokoç Otomotiv, Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 150 milyon dolara kadar finansman anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlanan finansmanla Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması desteklenerek temiz, verimli ve modern mobilite çözümlerine geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Otokoç Otomotiv, araç filosunun modernizasyonunu desteklerken, operasyonel kapasitesini güçlendirmeyi, yeni teknolojiler ve hizmetlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Yatırımın, mobilite sektöründe yeni istihdam alanları oluşturması ve bilgi transferi yoluyla ekonomik fayda sunması bekleniyor. Yerel tedarikçilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, standartların yükseltilmesi ve operasyonel verimliliklerinin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

Otomotiv perakendeciliğine ek olarak kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetlerinde elektrikli araçların erişilebilirliğini artırmayı sürdüren Otokoç Otomotiv, bu yatırımla hizmet kalitesini ve sektör genelindeki performans standartlarını yükseltmeyi planlıyor.

"Önemli bir kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, IFC ile gerçekleştirdikleri ilk işbirliğinin, Otokoç Otomotiv'in uzun vadeli büyüme yolculuğunda ve mobilitenin geleceğini şekillendirme hedeflerinde önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini belirtti.

Finansmanın, neredeyse bir asra yaklaşan operasyonel miraslarına, güçlü finansal yönetişim yapısına ve sürdürülebilir değer yaratma konusundaki kararlılıklarına duyulan güvenin bir yansıması olduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Bu yatırım aracılığıyla daha temiz ve düşük emisyonlu mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasını desteklerken, Türkiye'nin mobilite ekosisteminde daha yüksek standartların oluşmasına ve nitelikli istihdamın artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. IFC'nin küresel uzmanlığı ve uzun vadeli bakış açısı, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda modern, erişilebilir ve çevresel açıdan sorumlu mobilite çözümleri sunma kapasitemizi daha da güçlendirecek."

IFC Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) John Gandolfo da modern ulaşım çözümlerine erişimin genişletilmesini ve yerel istihdamın teşvik edilmesini destekleyerek, Türkiye'de daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir mobilite sektörüne doğru ilerlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gandolfo, "IFC'nin bu yatırımı, Türkiye'nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv'e gerçekleştirilen ilk yatırım olma özelliğini taşırken, otomotiv sektöründeki varlığımızı genişletmekte ve özel sermayenin, Türkiye'nin mobilite ekosisteminin modernizasyonunu nasıl destekleyebileceğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.