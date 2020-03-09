Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Kırka kara yolu üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kudret Özdemir yönetimindeki 43 BE 271 otomobil, Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Kazada, araç sürücüleri yaralandı. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Kudret Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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