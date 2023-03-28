Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

28.03.2023 17:14

Tekirdağ Çorlu'da tır, kamyon ve otomobilin karıştığı 100 metre arayla iki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yaralı yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Silahtarağa Mahallesi Çevreyolu üzeri Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana gelen kazada Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi. İki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KURTARILDI

Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Kaza yerinden kareler;

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ilker yurdagül: bu tip dorselerin arkasına darbe sönümleyici ve dorsenin altına araba girmeyecek şekilde düzenleme yapılması çok önemli. çok boşluk var arka alt tarafta. direk yolcunun baş hizasına dorsenin tamponu geliyor. bu yapılırsa p ölüm oranı azalır. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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