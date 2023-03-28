Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

ilker yurdagül:

bu tip dorselerin arkasına darbe sönümleyici ve dorsenin altına araba girmeyecek şekilde düzenleme yapılması çok önemli. çok boşluk var arka alt tarafta. direk yolcunun baş hizasına dorsenin tamponu geliyor. bu yapılırsa p ölüm oranı azalır.