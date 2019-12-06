Otomobilinde av tüfeği satan şüpheli yakalandı

İstanbul'da otomobilinde av tüfeği satan şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, ihbar üzerine Ferhatpaşa Mahallesinde silah satışı yapıldığı öne sürülen otomobili durdurdu.

Sürücü Bekir A. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin Bağcılar'ki evinde ise 4 tüfek daha bulundu.

Av bayilerinden belgesiz şekilde 350 liradan aldığı tüfekleri 500 liradan piyasaya sürdüğü ve silahları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı belirlenen şüpheli hakkında "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan işlem yapıldı.