Edinilen bilgiye göre, B.G sevk ve idaresindeki özel araç İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 74 yaşındaki Neriman Tunca hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan B.G., F.M.G ve K.G yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyolda kaza: 1 ölü - Son Dakika

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