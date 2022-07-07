Otoyolda kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Otoyolda kaza: 1 ölü

07.07.2022 16:18
Otoyolda kaza: 1 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G sevk ve idaresindeki özel araç İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 74 yaşındaki Neriman Tunca hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan B.G., F.M.G ve K.G yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda kaza: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda kaza: 1 ölü - Son Dakika
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