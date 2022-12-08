Saplantılı hayranından şikayetçi olan oyuncu Ezgi Mola, hakim karşısına çıktı: Beni seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü - Son Dakika
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Saplantılı hayranından şikayetçi olan oyuncu Ezgi Mola, hakim karşısına çıktı: Beni seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü

08.12.2022 15:56

Bir hayranı tarafından yıllarca tacize maruz kaldığını söyleyerek dava açan ünlü oyuncu Ezgi Mola, hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Mola ifadesinde, "Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü" dedi.

Oyuncu Ezgi Mola'nın tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"PARMAĞINI KALDIRARAK AGRESİF TAVIRLAR SERGİLEDİ"

Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, "Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana 'sizinle konuşmak istiyorum' dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı" dedi.

Oyuncu Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

"BENİ İŞİMDEN EDİYORSUN, ÇOK KÖTÜ OLACAK"

Beyanına devam eden Mola, "Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi. Ona ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve 'beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak haberin olsun' dedi.

"BANA ESKİDEN BERİ MESAJ ATTIĞINI GÖRÜNCE İNANILMAZ KORKTUM"

Son olarak bir gün kendisini karakoldan aradıklarını ve hakkında bir şikayet olduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Şikayetin neyle ilgili olduğunu sordum. Sanık Kemal K. ile ilgili dediler. Telefonuna girdiğimi iddia ettiğini söylediler. Sonra beni şeytan dürttü, Instagram'a ismini yazayım dedim, adamın profilini buldum. Mesaj yaza girdim, bir baktım ki bana eskiden beri mesajlar yazıyormuş. Orada da inanılmaz korktum. Sanki beni tanıyormuş gibi mesajlar atmış. En son attığı mesajlarda ise 'artık beni rahat bırak, telefonuma girme hayatımdan çık' diye mesajlar yazmış. Bu olay da takipsizlikle neticelenmişti. Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü. İyimser tavrımın da yanlış olduğunu fark ederek hukuka başvurdum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

ZORLA GETİRİLME KARARI

Duruşmada müşteki Ezgi Mola'nın avukatı Yaman Şenoymak, müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın sonraki celse dinlenebilmesi için zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal K.'nın a 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Oyuncu Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi
Kaynak: İHA
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Ezgi Mola, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı hayranından şikayetçi olan oyuncu Ezgi Mola, hakim karşısına çıktı: Beni seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü - Son Dakika

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