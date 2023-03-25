Eski eşi Özcan Deniz'e attığı tokat pahalıya patladı! İşte Feyza Aktan'a verilen ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşi Özcan Deniz'e attığı tokat pahalıya patladı! İşte Feyza Aktan'a verilen ceza

25.03.2023 11:13

Eski eşi şarkıcı Özcan Deniz'i çocuğunu almaya gittiği esnada tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla yargılanan Feyza Aktan, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 7 bin 500 TL adli para cezası aldı.

2018 yılında sessiz sedasız sade bir törenle nikah masasın oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Oğulları Kuzey'in velayeti için davalık olan çiftten Feyza Aktan, şiddet iddiasından dolayı yargılanıyor. Çocuğunu almak için eve gelen Özcan Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı ileri sürülen Aktan'ın cezası belli oldu.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan katılmadılar. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde Özcan Deniz'in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Mütalaada, diğer sanık Eda Aktan'ın ise Özcan Deniz'e hitaben "Yazıklar olsun hayvan herif" şeklinde sözler söylediği belirtildi. Sanık avukatı mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarını talep ederiz" dedi.

Eski eşi Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen Feyza Aktan'a para cezası

7 BİN 500 TL PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı "Basit yaralama" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Feyza Aktan'ı "Mala zarar verme" suçundan 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ı ise "Hakaret" suçundan 2 bin 610 lira adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Eski eşi Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen Feyza Aktan'a para cezası
Eski eşi Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen Feyza Aktan'a para cezası
Eski eşi Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen Feyza Aktan'a para cezası
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • ertuğrul şahin: Çok para be kadın ödeyemez. Bay bay Kemale müracaat etsin. Hemen öder. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Durus normalde bilinen polat ama ne hikmetse tersi cikti Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Arjin Sert: Ne komik bir ülkede yaşıyorum arkadaş her gün aksiyon her gün ekşın her gün macera ohhhh Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
500
Eski eşi Özcan Deniz'i darp ettiği iddia edilen Feyza Aktan'a 7 bin 500 TL adli para cezası Eski eşi Özcan Deniz'i darp ettiği iddia edilen Feyza Aktan'a 7 bin 500 TL adli para cezası

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşi Özcan Deniz'e attığı tokat pahalıya patladı! İşte Feyza Aktan'a verilen ceza - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eski eşi Özcan Deniz'e attığı tokat pahalıya patladı! İşte Feyza Aktan'a verilen ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement