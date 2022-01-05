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Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler - Son Dakika

Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler

05.01.2022 09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler

Ankara'da 8 ve 14 yaşlarındaki iki kız öğrenciye özel ders veren öğretmen Yasin M. hakkında cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çocuklardan biri "Yanlış yaptığım zaman elini kıyafetimden içeri sokuyordu" derken, diğeri ise yaşadıklarını "Dokunduktan sonra tuvalete gidip 10 dakika kalıyordu." sözleriyle anlattı. Savcılık, öğretmenin adli kontrolle serbest kalması kararına itiraz etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde matematik öğretmeni olan Yasin M., özel bir kursun sınıflarını kullanarak ders vermeye başladı. Yasin M. 8 yaşındaki M.Z.Ç. ile 14 yaşındaki İ.M.K.'ya da bir evde ders veriyordu. İ.M.K.'nın derse gitmemesi üzerine kızının durumundan şüphelenen annesi nedenini sordu. İ.M.K'nın, öğretmeninin kendisine dokunduğunu ve boynundan öptüğünü söylemesi üzerine anne, M.Z.Ç.'nin ailesini aradı. M.Z.Ç.'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ELİNİ TİŞÖRTÜMÜN İÇİNE SOKUYORDU"

Sabah gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasin M. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çocuk izlem merkezinde ifadesi alınan İ.M.K., "Özel ders almak için eve gittiğimde kimse yoktu. Yanağımdan öptü, ilk başta sevgi gösteriyor diye düşündüm. Günler geçtikçe artmaya başladı, yanağımdan öperken boynumu öpüyordu. Elini tişörtümün içine sokup göğsüme dokunuyordu. Bir keresinde bacağıma dokunurken elini yukarı doğru ilerletince kendimi geri çektim, tepki gösterdiğim için bir daha yapmadı." dedi.

"DOKUNDUKTAN SONRA TUVALETE GİDİYORDU"

Bu dokunmalardan sonra Yasin öğretmenin tuvalete gittiğini söyleyen İ.M.K. "Eli ayağı titriyordu, tuvalete gidip 10 dakika kalıyordu, sonra geliyordu. Kursta ders yaptığımız zamanlarda öpme ve dokunma dışında sarılmalar da oluyordu. Derse gittiğimde kimse olmuyordu, beni kameraların çekmediği odaya götürüyordu, kapıyı kilitliyordu" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPINCA DOKUNUYORDU"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Z.Ç., ise ifadesinde, "Yasin öğretmen elini kıyafetimin içine soktuktan sonra dokunup hemen çıkartıyordu. 5 saniye kadar sürüyordu. Bazen yanlış yaptığımda bazen de masada ders çalışırken dokunuyordu. Derste kardeşim olduğu zamanlarda, bana dokunurken kardeşimin arkası dönük oluyordu" diye konuşu.

SERBEST KALMASINA SAVCI İTİRAZ ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yasin M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tutukluluğun suçlama ile örtülü olacağı ve imza tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle adli kontrol kararına itiraz etti.

Ailelerin avukatı Onur Keskin ise, "Türk Ceza Kanununda çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ayrıca suçun failinin öğretmen olması nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılması gerektiği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin topluma geri salınması tüm vicdanları derin şekilde yaralamıştır. Gerekli itirazları yaptık. Eminiz ki başka mağdur öğrenciler de bu olayın duyulmasından sonra ortaya çıkacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

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Ankara Başsavcılığı, matematik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! 'Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu' dediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler - Son Dakika
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