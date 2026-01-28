Özgür Özel: Çetelerin Kökü Kazınacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek İstanbul'da belediye seçimlerini yenilemeye hazır olduklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Bağcılar'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

"İSTANBUL'DA TÜM BELEDİYE SEÇİMLERİNİ YENİLEMEYE HAZIRIM"

Özel Mart ayında İstanbul'da belediye seçimlerini yenilemeye hazır olduklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Karşınızda yıllardır bizim hatalarımızla seçim kazanan, her seçimden önce de çıkıp 'Birinci parti olmazsam siyaseti bırakırım' diye caka atan biri var. Şimdi o birine soruyorum. Ey Erdoğan, hani birinci parti olmazsan bırakırdın?" diyen Özel şöyle konuştu:

"Ben kurultayda söz verdim, ilk seçimde partimi birinci parti yaptım. Türkiye'deki belediyelerin yüzde 65'ini aldım. Şimdi yine söylüyorum. Girdiğim herhangi bir seçimde partim birinci parti olmazsa, partim iktidar olmazsa, o dakika siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Ama sen bu seçime hep. O videolar dönüyor, 'Birinci parti olmazsam ne işim var siyasette?' İkinci parti oldun, kaybettin, hala duruyorsun. Gidip Trump'tan meşruiyet dileniyorsun. Buradan, Bağcılar'dan Erdoğan'a sesleniyorum. Güya, artık değil ama eski kalesinden, Bağcılar'dan sesleniyorum. Cesaretin varsa gel. Öyle atadığın savcılarla, ayarladığın hakimlerle değil. Büyük mahkemenin, milletin huzuruna çıkalım. Buradan ilan ediyorum. Martın sonunda İstanbul'da sen de yapacaksan ben bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye, İstanbul'da tüm belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım belli; Ekrem İmamoğlu."

"SEÇİMİ EKREM BAŞKAN KAZANIRSA ARTIK YAKAMIZDAN DÜŞÜN İSTİYORUZ"

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Hangisine güveniyorsan. Başbakan çıkardın, yendik. Meclis Başkanı çıkardın, yendik. Bu beceriksiz, 'Boş Senetçi' Murat Kurum'u, mafyatik Murat'ı çıkardın, yendik. Kime güveniyorsan. Benim adayım; Ekrem İmamoğlu. İster TikTokçu Hakan, ister damat, ister evlat. Kimi çıkarıyorsan çıkar karşımıza. Kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa artık yakamızdan düşün istiyoruz. Hodri meydan. Erdoğan diyordun geçen sene 19 Mart darbesinde.

"ÇOK CESARETİN VARSA ERKEN SEÇİM YAPARSIN"

Diyordun ya 'Bir ay sonra bunlar insan içine çıkamayacak.' Bak Bağcılar'dayım. 10 binlerin, 100 binlerin huzurundayım. Diyordun ya 'Bunlar birbirlerinin yüzüne bakamayacak.' Bak, dünyanın en güzel yüzlü insanlarının yüzüne bakıyorum. Diyordun ya 'Bunlar birbirinin gözüne bakamayacak.' Birbirimizin gözüne baktığımız gibi senin gözünün içine bakıyorum ve diyorum ki 'Var mısın; 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul'un huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan, var mısın?' Korkak, var mısın? Çık karşımıza. Öyle masum insanlara iftira atmakla olmaz. Korkma, cesaretin varsa 29 Mart'ta çık karşımıza. Çok cesaretin varsa erken seçim yaparsın, yoksa İstanbullu kararı versin, hodri meydan."