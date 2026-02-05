Özlem Zengin'den 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zengin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını tercih eden Zengin, "Portre" kategorisinde oyunu Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafından yana kullandı.

Özlem Zengin, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" fotoğrafından yana oyunu kullanan Zengin, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, fotoğrafların diliyle haberi okumanın önemine işaret etti.

Her yıl seçkide yer alan fotoğrafların çeşitlilik gösterdiğini belirten Zengin, "Bu yıl hareketin olduğu fotoğraf ön planda, spor ön planda, bir de kadınlar ön planda. Hem sıkıntılı anlarda, hem mutlu anlarda. Benim kendi tercihlerim de sadece kadın oldukları için değil ama çekilen fotoğraflardaki renklilik ve konsept olarak da daha ziyade kadınların olduğu fotoğrafları tercih ettiğimi fark ettim. Tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Gazze: Açlık" kategorisi için kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayarak, "En iyi fotoğraflar anlatıyor. Gazze'ye yönelik yürütülen bütün davalarda, Anadolu Ajansının çektiği fotoğraflar dava dosyalarına girdi. Sadece bir habercilik değil, aynı zamanda dünya tarihine geçecek bir iş yaptı Anadolu Ajansı. Tanıklık etti. Bu tanıklık, yargısal sürecin de bir parçası oldu. Hem dünyanın daha iyi görmesi, hem de hukuken bunların yerini bulması açısından önemli bir görevi ifa etti. Sizi ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.