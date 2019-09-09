Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Eğitim öğretimde geriye gidiyoruz"
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Öztrak: "Eğitim öğretimde geriye gidiyoruz"

1 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (2)

Öztrak: Eğitim öğretimde geriye gidiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:23 Kaynak: AA
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