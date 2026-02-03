Pakistan, İran-ABD Görüşmesine Davet Edildi - Son Dakika
Pakistan, İran-ABD Görüşmesine Davet Edildi

03.02.2026 16:17
Pakistan, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma görüşmesine katılmak üzere davet edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılacak görüşmelere ülkesinin davet edildiğini bildirdi.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Andrabi, yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelere Pakistan davet edildi." ifadesini kullandı.

İslamabad hükümetinde konuya yakın bir kaynak Dawn'a verdiği demeçte, "Pakistan hükümetinin katılımının, gerilimi düşürmek için oldukça önemli olduğu düşünülüyor." diye konuştu.

Haberde ismi paylaşılmayan bir başka yetkili de İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın katılmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan uluslararası basında, görüşmeye Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de üst düzey hükümet yetkililerinin katılabileceği iddia edilmişti.

"En iyi senaryo"

ABD merkezli Axios haber platformunun, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff ve Erakçi'nin olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da görüşeceği ileri sürülmüştü.

Haberde, "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunulmuştu.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından söz konusu görüşme ile ABD'li ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde dün yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

