Pakistan ve Myanmar'dan Barış Vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Myanmarlı Than Swe ile bölgesel barış ve güvenlik konularını ele aldı.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, Dar, dört günlük resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad'da bulunan Myanmarlı mevkidaşı Swe ile bir araya geldi.

Swe ile düzenlediği ortak basın toplantısında Dar, çok verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, ikili ilişkilerin canlandırılması ve güçlendirilmesine verdiği önemi ifade etti.

Görüşmede bölgesel barış ve güvenlik konularının ele alındığını dile getiren Dar, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Dar, siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel alanlar dahil ikili işbirliğini gözden geçirdiklerini ve tüm alanlarda işbirliğini genişletmek için birlikte çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.