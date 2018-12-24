Palandöken Belediyesi "Kardeşimle Bir Gün" Adlı Projeye Destek Oldu

AK Parti Palandöken
İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen "Kardeşimle Bir Gün" adlı proje, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.
Proje kapsamında bir araya gelen Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu öğrencileri ile Dereboğazı İlkokulu öğrencileri, önce Erzurum
'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, ardından Palandöken Belediyesi'ne konuk oldu. Palandöken Belediye Meclis salonunda başkan yardımcılarıyla bir araya gelen öğrenciler, öğle yemeğini de yine belediye sosyal tesislerinde yediler. Ardından kafileler halinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan
Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi'ne geçen minik öğrenciler, burada da Palandöken Belediyespor
ile Hatay Büyükşehir Belediyespor
'un karşılaştığı voleybol
maçını izlediler. Spor salonunda Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar tarafından karşılanan öğrencilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerken, öğrencilerin maç boyunca Palandöken Belediyespor'a verdikleri destek dikkatlerden kaçmadı.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar
, AK Parti Palandöken İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projelerine çok büyük önem verdiğini belirterek, bunlardan birisinin de, "Kardeşimle Bir Gün" adlı çalışma olduğunu söyledi. Bulutlar, köy ilkokulu öğrencileriyle merkezdeki okullardaki öğrencilerini bir araya getirme, tanıştırma ve kaynaştırma amacı taşıyan projeyle öğrencilere aynı zamanda yaşadıkları şehrin de tanıtıldığını kaydetti. Palandöken Belediyesi olarak minik öğrencileri ağırlamaktan ve projeye katkı koymuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Bulutlar, "İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanımız Erkan Daş ve Yönetim Kurulu üyelerinin böylesi sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu projeler sosyal birlikteliği ve dayanışmayı sağlıyor. Çocuklarımızın da en çok buna ihtiyacı var" diye konuştu. - ERZURUM