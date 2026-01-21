Palandöken Dağı'nda Kar Manzarası

Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Palandöken Dağı'nda önceki gün etkili olan yoğun karın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.
Kar kalınlığının 228 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de güzel görüntü oluşturdu.
Sisle bütünleşen ve beyaza bürünen ormanlık alanlar ile kent merkezi dronla görüntülendi.
