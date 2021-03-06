Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı - Son Dakika

Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı

06.03.2021 14:31

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günü hareketli geçirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günü hareketli geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de kontrollü normalleşme sürecinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Pamukkale'yi ziyaret etti.

HES kodu sorgulamasının ardından turnikelerden geçen misafirler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Antik havuzdaki termal suya giren ziyaretçilerden bazıları da travertenlerin alt bölgesindeki gölette kayık kiraladı. Ziyaretçilerin sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyduğu gözlendi.

"Sezona susamış bir şekilde hazırız"

Pamukkale'deki kafe ve restoran işletmeleri de hafta sonu hizmet vermenin mutluluğunu yaşadı.

Restoran sahibi Samim Tahra, AA muhabirine bölgedeki hareketliliğin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 kapasite ile bile olsa çalışıyor olmak bizi mutlu etti. Çünkü özlemiştik. Salgının başından beri tüm kurallara uyuyorduk. Karardan önce hazırlamıştık. Sandalyeler arası mesafeleri ayarlamış, masaları azaltmıştık. Büyük umutlarla geldik bugün. Sezona susamış bir şekilde hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Dış ülkelerden hangisinin kapısı açıldı, hangisi izin verdi, onun takibindeyiz."

Restoran işleten Çağrı Işık da 3,5 aydır kapalı olan iş yerini açtıklarını belirterek, "Pamukkale'ye kışın genellikle Asyalı turistler geliyordu. Salgın dolayısıyla uçuşlar kapalı olduğu için şu an gelemiyorlar. Sadece Rus turistlerle yerli turistler geliyor. Önümüzdeki sezon daha çok turistin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgede büfe işleten Muhammet Ali Burhan da salgın sürecinde sadece paket servisle hizmet verdiklerini, işlerinin kötü etkilendiğini dile getirerek, "Esnafımız biraz zor durumdaydı ama sağlığımız her şeyden önemli." dedi.

Ziyaretçilerden Sedat Yılmaz, Gaziantep'ten geldiklerini, salgın ortamında Pamukkale'yi görme fırsatı buldukları için şanslı hissettiklerini kaydetti.

Antalya'dan gelen Aylin Bayrak ise kısıtlamanın kalkacağı haberini aldıktan sonra plan yaparak Pamukkale'ye geldiklerini ifade etti.

Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı
Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı
Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı
Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası, Pamukkale, HES kodu, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:38:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei