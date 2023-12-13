Panama Kanalı\'ndaki kuraklık küresel ticareti ciddi anlamda olumsuz etkilemeye başladı

Panama Kanalı'ndaki kuraklık küresel ticareti olumsuz etkiliyor

Analistler, aksaklıkların nakliyatçıları daha uzun ve maliyetli rotaları kullanmaya zorladığını söylüyor

Reuters'ingünü bildirdiğine göre, Panama Kanalı boyunca azalan su seviyesi küresel ticareti aksatıyor, nakliyatçıları daha uzun rotalara gitmeye ve daha yüksek maliyetler ödemek zorunda bırakıyor.

Pasifik ve Atlantik Okyanusları arasında gemilerin taşınması için çok daha ucuz bir rota sağlayan ve uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık %5'ini gerçekleştiren Orta Amerika'daki insan yapımı kanal, son yıllarda şiddetli kuraklıktan etkilendi.

Gemilerin kanaldan geçmek için üç haftaya kadar beklemek zorunda kalmaları ve ve su seviyesindeki azlık şirketlere pahalıya mal olmaya başladı.

Tüketim malları taşıyan konteyner gemilere genellikle geçiş önceliği veriliyor. Ancak dökme mal taşıyan gemiler uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) raporuna göre, geçen yıl 34 gemiye kıyasla Ekim ayında Panama Kanalı'ndan Asya'ya giden yalnızca beş ABD tahıl gemisi geçti.

Panama Kanalı İdaresi, su eksikliği kanal operasyonlarını aksattığı için bu sonbaharda gemi geçişlerini kısıtladı.

Günlük transitleri normalde 35 gemiden 22'ye düşürdü ve transitleri Şubat ayına kadar 18'e düşürmeyi planlıyor. Su seviyeleri düşük kalırsa daha fazla azalma yaşanabilir.