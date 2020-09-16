Pandemi nedeniyle ertelenen KPDK toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Pandemi nedeniyle ertelenen KPDK toplantısı gerçekleştirildi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ilk kez gündemli olarak gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle ertelenen KPDK toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ilk kez gündemli olarak gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve KPDK'da temsilcisi bulunan kurumların bürokratları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un pandemi ve pandemi sonrası çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sunumunu gerçekleştirdi. Yalçın, konuşmasına başlarken başta 52 sağlık çalışanı ve diğer kamu görevlileri olmak üzere Pandemi sürecinde vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi ve tedavi sürecinde olanların en kısa zamanda şifa bulmalarını ve sağlığına kavuşmalarını temenni etti.

Yalçın, istifa ve emekliliğe dayanan sağlık personeli açığının giderilmesi yönünde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarının döner sermaye adaletsizliğine son verilmesinin ve ücret dengesinin gözetilmesinin önemine dikkat çekti.

Yalçın, Mart'ta yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle Eylül'de gerçekleştirilen KPDK toplantısına ilişkin, "Mart'ta yapılacaktı bugün yapıyoruz. Gündemli olması önemli fakat gündemin birlikte belirlenmesi de gerekli. 6 aylık süre anlamlı hale getirilmeliyiz, bugün buna uygun kararlar vermeliyiz. Kasım KPDK'sının takvimini ve gündemini bugün bu toplantıda bir ön karar olarak belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Pandemiye mahsus uygulamaların geçici olduğu ıskalanmamalı"

Tedbir anlamındaki esnek, dönüşümlü, uzaktan çalışma ve çalıştırma uygulamalarının konjonktürel olduğunu aktaran Yalçın, bu sürecin kalıcı olarak algılanmaması gerektiğini ve zihinlerin de bulandırılmaması gerektiğini belirtti.

"Tedbirler Türkiye'nin gücünü, personel sisteminin önemini gösteriyor

Salgının etkisini kırmak ve sonlandırmak için alınan tedbirlerin takdiri hak ettiğini kaydeden Yalçın, yasal ve idari düzenlemelerin, uygulama değişiklikleri hızlı ve doğru karar alma kapasitesini arttığını gösterdiğini deklare etti.

Yalçın, Mart/Eylül KPDK'sı için gündem belirleme toplantısında emek tarafının uzlaştığını belirterek uzlaşılan maddeleri şu şekilde sıraladı:

"Sözleşmelilik bitmeli, herkese güvence gelmeli, YHS kalkmalı personel rahatlamalı, kadro derece sınırlaması bitmeli, kamu görevlileri öğrenimlerine göre yükselmeli, kariyer ve liyakat ilkesi hayat bulmalı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm kurumlarda yapılmalı, sendikacılıkta evrensel ilkeler benimsenmeli, 4688 sayılı kanun yeniden düzenlenmeli, kamu mevzuatında darbe artığı kalmamalı, kılık-kıyafet yasakları ve yönetmeliği son bulmalı."

Pandemi Gündemli KPDK'da Memur-Sen'in gündeme getirdiği konu başlıkları ise şunlar:

"Pandemi, hem kapsamlı kamu hizmeti envanterine hem de yetkin ve fedakar kamu personeline sahip olduğumuzu teyit etti. Kamu görevlileri hak kaybı yaşamamalı, yeni kazanımlarla motivasyonları artırılmalı, pandemiyle mücadelede sorumluluk alanlar motive edilmeli, kamu görevlilerine "pandemi tazminatı" ödenmeli, pandemiyle mücadelenin kesintisiz yürütülmesini sağlayan kamu görevlilerine ilave haklar verilmeli, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan tüm kamu görevlilerine "başarı belgesi" verilmeli, okulların açılmasında herkes sorumluluk almalı, KPDK ve KİK Bileşenleriyle mini ekonomik ve sosyal konsey işlevi görmeli KİK'in çözüm üretme kapasitesi bu süreçte artırılmalı,

Kasım KPDK'nın Takvimi oluşturulmalı, gündemi belirlenmeli, alt komisyonlar oluşturularak hazırlıklarına başlama kararı almalıyız, pandemi ve insan sağlığı noktasındaki hassasiyetimiz nedeniyle gündeme almadığımız gerçekleşmesi konusunda ısrarcı olduğumuz taleplerle ilgili beklentimiz de, ısrarımız da sürüyor. Ek gösterge düzenlemesinden, ek ödeme iyileştirmesine, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesinden yıllık izinde iş günü esasına geçilmesine, fiili hizmet zammı beklentilerinin gerçekleştirilmesinden üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesine, emeklilikte esas alınan sürelerin, bileşenlerin değiştirilmesinden emekli maaş ve ikramiyelerinde lehe sonuç üreten taleplerin düzenlemesine, farklı çalışma süre ve süreçlerine dair ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin yeniden ve adil bir yaklaşımla ele alınması gibi konular, Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan KPDK toplantısında konuşulmalı. " - ANKARA

Memur Sen, Eylül, Mart, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi nedeniyle ertelenen KPDK toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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