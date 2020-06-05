Pandemi sürecinde Antalya'da 55 yabancı yatırımcı şirket kurdu

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, pandemi sürecinde 55 yabancı yatırımcının Antalya'da şirket kurduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecini değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini söyledi. 19 Mart tarihinde ilk kredi paketinin açıklanmasıyla iş dünyasında paraya ulaşamama konusunda bir panik yaşandığını ifade eden Çetin, "Limit bitti korkuları oldu. Nisan ayı ortalarına kadar devam etti bu korku. O süreçte çok duyuru yaptık, limitin devam ettiğini söyledik. Sonuç olarak Türkiye genelinde bugüne kadar iş dünyasına 230 milyar lira civarında işe devam kredileri dağıtıldı" dedi.

İş dünyasının hala kredi ihtiyacının olduğunu anlatan Başkan Çetin, Antalya özelinde tatil ve mobilya ile beyaz eşyaya yönelik kredilerin de sektöre hareketlilik getirdiğini ifade etti. Başkan Çetin, özellikle 0.67 faizle 10 bin TL'lik tatil kredisinin iç turizmde bir hareketlilik getireceğini kaydetti

ATSO üyeleri arasında turizmcilerin olduğunu, sektörle ilgili akademisyenlerin de katıldığı geniş çaplı toplantılar yaptıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, koronavirüs nedeniyle zararın en çok turizm sektöründe hissedildiğini anlattı. Bir rapor hazırladıklarını kaydeden Çetin, "Bu sezon yüzde 60 ile 80 arası bir turist kaybı olacak. Bizdeki verilere göre 2 milyon 590 bin ile 5 milyon 200 bin arası bir kayıptan söz ediyoruz. İyimser ve kötümser tablo. İkinci dalga var, bazı ülkeler kapılarını açmadı. Almanya Rusya ve İngiltere 'de uçuşlar ne zaman başlayacak bilmiyoruz. Turizmde bu yıl büyük sıkıntı yaşayacağımızı net görüyoruz" dedi.

'4 BİN YABANCI YATIRIMCI VAR'

Pandemi sürecinde üretimin durmadığını, tarım sektörünün son hızla çalıştığını ancak buna rağmen bir miktar küçülme olacağını beklediklerini kaydeden Davut Çetin, süreçte olumsuzluklar kadar olumlu gelişmelerin de yaşandığını söyledi. 11 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında 55 yabancı yatırımcının Antalya'da şirket kurduğunu kaydeden Çetin, "Bu demek oluyor ki hala Antalya ve Türkiye yatırım yapılacak bir yer. Geçen seneler biraz daha fazlaydı. Yabancı şirket sayısında 4 bini geçtik. Rusya ve Almanya bu 4 bin şirket arasında büyük paya sahipler. Ancak son açılan 55 şirket arasında 9 İran, 9 Rusya'dan var. 24 sektörde 21 ülkeden şirket kuruldu" diye konuştu.