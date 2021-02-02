Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi - Son Dakika

Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi

02.02.2021 12:21
Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi, System.String[]

İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) dilekçe ile yardım istedi.

İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) dilekçe ile yardım istedi.

Dernek üyelerinden oluşan bir grup, Saraçhane'deki İBB binasına gelerek, yardım taleplerini içeren dilekçeyi verdi.

Dernek sözcüsü Ayhan Ak, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır çalışamadıklarını, müzisyenlerin mağduriyet içerisinde olduğunu söyledi.

İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki belediyeler ile Kızılay'ın müzisyenlere yardımda bulunduğunu anlatan Ak, İstanbul'da da İBB'nin kendilerine yardım etmesini beklediklerini dile getirdi.

Müzisyenlerin fakir insanlar olmadığını ancak yaklaşık bir yıldır çalışmadıkları için çok zor duruma düştüğünü ifade eden Ak, "Biz dernek olarak 310 arkadaşımızın imzasından oluşan dilekçemizi İBB yetkililerine ilettik. Ellerinden ne geliyorsa bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Erzak yardımı da dahil ellerinden ne geliyorsa olabilir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane, İstanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi - Son Dakika


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