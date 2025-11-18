Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü - Son Dakika
Spor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü

Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü
18.11.2025 13:21
28 yaşındaki Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Serebral palsi hastası olan Greco, kariyerinde birçok uluslararası başarı elde etmişti.

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, hayatını kaybetti. Paralympics Australia ve AusCycling'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Serebral palsi hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı.

Greco, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.

AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, trajik haber nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılar elde eden sıra dışı bir atletti. Bundan da öte, etrafındaki herkesin hayatına pozitif ruhu ve cesur bakışıyla dokundu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü

SON DAKİKA: Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü - Son Dakika
