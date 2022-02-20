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Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi - Son Dakika

Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi

20.02.2022 17:52
Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi

Pekin Kış Olimpiyatları kapanış töreni Ulusal Stadyum Kuş Yuvası'nda gerçekleştirildi.

Pekin Kış Olimpiyatları kapanış töreni Ulusal Stadyum Kuş Yuvası'nda gerçekleştirildi.

Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında kapanış töreni düzenlendi. Ulusal Stadyum Kuş Yuvası'nda gerçekleştirilen kapanış töreninde "Büyük Kar Tanesi" 300 saatten fazla yakılarak, 16 gün süren olimpiyatlar sona erdi. Törende ayrıca çocuklar kar tanesi şeklindeki fenerleri kullanarak stadyum zemininde Çince "kış" karakterinden esinlenen bir amblem oluşturdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach kapanış konuşmasında sporculara hitap ederek, "Yarışmalar boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmış olmanız bizi derinden etkiledi. Rakiplerinizle birbirinize saygı duydunuz, birbirinize destek oldunuz. Nasıl göründüğümüze, nereden geldiğimize veya neye inandığımıza bakılmaksızın bu Olimpiyat topluluğunda hepimizin eşit olduğunu göstererek bu bölünmelerin üstesinden geldiniz. Olimpiyat Oyunlarının bu birleştirici gücü, bizi bölmek isteyen güçlerden daha güçlüdür" dedi.

Ayrıca Komite Başkanı Bach, dünya gençliğini 4 yıl sonra İtalya'nın Milano Cortina kentinde 25. Kış Olimpiyat Oyunlarını kutlamak için bir araya getirme çağrısında bulundu.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Norveç takımı 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalyayla birinciliği kazanırken, Almanya takımı 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronzla altın madalya ile olimpiyatlarda 2'nci oldu. Çin takımı 9 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Bu derece ile Çin hem altın madalya sayısını hem de tüm madalya sayısını rekor seviyeye taşımış oldu. Çin takımı ayrıca, madalya listesinde 3'üncü sırada yer aldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi - Son Dakika


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