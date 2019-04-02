Son Dakika Haberleri: Pele Erol'un Anıları Kitap Oldu

Pele Erol'un Anıları Kitap Oldu

36 dakika önce

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcu Türk sporuna hizmet eden Orduspor'un efsane futbolcularından olan Pele Erol, anılarını kitaplaştırdı.

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcu Türk sporuna hizmet eden Orduspor'un efsane futbolcularından olan Pele Erol, anılarını kitaplaştırdı.

Ordu'da 11 yılı profesyonel olmak üzere 17 yıllık futbol hayatı süresince hiç sarı ve kırmızı kart görmeyen, futbolculuk döneminde ten renginden dolayı dünyaca ünlü futbolcu Pele'ye benzetildiği için 'Pele Erol' lakabıyla anılan Erol Aydoğdu, futbola başladığı günden sonlandırdığı güne kadar tüm anılarını bir kitapta topladı. Siyah-beyaz fotoğraflar ve 70'li, 80'li yıllarda yayınlanan gazete kupürlerinin de yer aldığı kitap, adeta Orduspor'un yakın tarihini de gözler önüne serdi. Orduspor'un 70'li ve 80'li yıllarda üç büyüklerle yaptığı maçların perde arkası, transfer döneminde yaşanılan birbirinden ilginç olayların yer aldığı kitap Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınlandı.

Futbolculuk hayatı boyunca iyi bir arşiv tuttuğunu, başından geçen ilginç olayları çoğu zaman not ettiğini belirten Erol Aydoğdu, "Bir futbolcunun anılarını kitapta toplaması çok nadir oluyor. Ben anılarımı yıllarca biriktirdim ve arşivledim. Kitapta transfer dönemlerinde yaşadığım olayları, maç öncesi yaşananları, UEFA heyecanı yaşadığımız dönemleri hep bu kitapta topladım. Uzun süredir bunları bir kitapta toplamak fikri aklımdaydı. Başta reklam dünyasının yakından tanıdığı Uğurcan Ataoğlu olmak üzere arkadaşlarımla bir araya gelip bu kitabı uzun bir uğraşla ortaya çıkardık. Böyle bir eseri spor camiasına kazandırdığımız için mutluyum" dedi.

1964-65 senesinde Mersin'de yapılan Türkiye Genç Takımlar Amatör Şampiyonası ile futbol hayatına başlayan, ardından 3 sezon amatör ligde, daha sonra da Orduspor'da 3 yıl amatör futbol oynadıktan sonra Mor Şimşekler'in A takımına yükselen Erol Aydoğdu, aralıksız 11 yıl forma giydi. Futbol hayatı boyunca 650 maça çıkan ve defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol atan Erol Aydoğdu, futbol hayatı boyunca hiçbir maçta sarı ve kırmızı kart görmedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:43 Kaynak: İHA

Orduspor, Pele, Spor
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