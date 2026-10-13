Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim - Son Dakika
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Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

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Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim
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Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini neden sonlandırdığını anlattı. “Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim” diyen oyuncu, boşanmanın ardından maddi sorumluluklarının da arttığını söyledi.

Oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından boşanma sürecini anlattı. Karahan, kararın kolay olmadığını ancak çocuklarının mutsuz bir evlilikte büyümesini istemediğini söyledi.

Nisan ayında anlaşmalı olarak boşanan Pelin Karahan, “Serda ile Masadaki Sırlar” programına konuk oldu. Oyuncu, ayrılık kararından sonra hayatında değişen düzeni ve üstlendiği sorumlulukları paylaştı.

Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

“ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM”

Boşanma kararını verirken çocuklarını düşündüğünü belirten Karahan, “Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim” dedi. Oyuncu, çocukların evde mutsuz bir anne ve baba görmesindense iyi yürütülen bir ayrılığın daha sağlıklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

“BEDRİ BANA DA ÇOK BABALIK YAPARDI”

Babasız büyüdüğünü anlatan Karahan, eski eşiyle ilişkisine dair “Bedri bana da çok babalık yapardı” sözlerini kullandı. Güntay’ın bu yaklaşımının sürdüğünü belirten oyuncu, buna rağmen yıllardır alıştığı ev düzeninin değiştiğini anlattı.

Boşanmanın ardından bazı kararları tek başına almak zorunda kaldığını söyleyen Karahan, maddi sorumluluklarının da arttığını ifade etti. Yeni sürecin zaman zaman kaygı yarattığını ancak kendisini cesaretlendirdiğini de belirtti.

Pelin KarahanBedri GüntayMagazinSon Dakika

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