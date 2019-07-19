Son Dakika Haberleri: Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması
Son Dakika Güncel Haber

Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın (25) Konya'nın Çeltik ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın (25) Konya'nın Çeltik ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
İlçeye bağlı Kaşören Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tolga Bektaş ve askeri yetkililer, acı haberi baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'a verdi.
Oğlunun şehit haberini alan baba İsmail Ünal, "Vatan sağ olsun" dedi. Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.
Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.
Mustafa Ünal, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]