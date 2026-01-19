Peru'da Olağanüstü Hal İlanı

LİMA, 19 Ocak (Xinhua) -- Peru hükümeti, şiddetli yağışların yol açtığı riskler nedeniyle ülkenin 8 bölgesindeki 134 ilçede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.
Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da pazar günü yayımlanan olağanüstü hal kararının, Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura ve Tumbes bölgelerinin ilçelerinde uygulanacağı belirtildi.
Karar, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün değerlendirmelerinin ardından alındı. Enstitü, yoğun yağış ve sellerin, can kaybına yol açabileceği, geçim kaynaklarını tehdit edebileceği ve yerel müdahale kapasitesini aşabileceği uyarısında bulunmuştu.
