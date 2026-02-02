Peter Mandelson İşçi Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Peter Mandelson İşçi Partisi'nden İstifa Etti

02.02.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski büyükelçi Mandelson, Epstein ile ilişkisi nedeniyle parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'dan 2003 ve 2004 yıllarında para aldığına ilişkin Epstein dosyalarında yer alan ifadeler nedeniyle nedeniyle "daha fazla utanca neden olmamak adına" İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, İşçi Partisi'nden istifa etti. Geçen yıl Epstein ile geçmiş ilişkileri nedeniyle Büyükelçilik görevinden alınan eski bakan, ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak günü yayınladığı son dosyalarda da yer aldı.

Belgelerde, Epstein'in 2003 ve 2004 yıllarında üç ayrı 25 bin dolarlık işlemle Mandelson'a toplam 75 bin dolar ödeme yapıldığı öne sürülüyor.

Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, "Bu hafta sonu Jeffrey Epstein'i çevreleyen ve anlaşılabilir olan infialle daha fazla ilişkilendirildim; bundan üzüntü ve pişmanlık duyuyorum" dedi.

Mandelson mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"20 yıl önce bana mali ödemeler yaptığına dair, yanlış olduğuna inandığım ve bende hiçbir kaydı veya hatırası olmayan iddiaların benim tarafımdan araştırılması gerekiyor. Bunu yaparken İşçi Partisi'ne daha fazla utanç yaşatmak istemiyorum ve bu nedenle parti üyeliğinden ayrılıyorum.

Seslerinin çok daha önce duyulması gereken kadınlardan ve kız çocuklarından özrümü tekrarlamak için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Hayatımı İşçi Partisi'nin değerlerine ve başarısına adadım; bu kararı alırken partinin çıkarlarına en uygun şekilde hareket ettiğime inanıyorum."

Açıklamasında "Epstein'i tanıdığı" ve mahkumiyetinin ardından kendisiyle ilişkisini sürdürdüğü için pişmanlığını yineleyen Mandelson, "acı çeken kadınlardan ve kız çocuklarından şüpheye yer bırakmayacak şekilde" özür diledi.

Kaynak: ANKA

İşçi Partisi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peter Mandelson İşçi Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:19:51. #7.11#
SON DAKİKA: Peter Mandelson İşçi Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.