Petkim, ikinci çeyrekte karlılığını artırarak 145 milyon TL kâr elde etti - Son Dakika

Petkim, ikinci çeyrekte karlılığını artırarak 145 milyon TL kâr elde etti

Pandemi nedeniyle pek çok sektör zorlu bir dönemden geçerken Petkim, STAR Rafineri ile sağlanan sinerji ile üretime ara vermeden devam ederek, hammaddede arz güvenliğini sağladı.

Petkim, ikinci çeyrekte karlılığını artırarak 145 milyon TL kâr elde etti, System.String[]

Türkiye'nin güvenilir tedarikçisi olarak sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ve yurtiçi satışlarının payını yüzde %10 artıran Petkim, ikinci çeyrekte 145 milyon TL'lik kâra imza attı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "İşletme sermayesinin etkin bir şekilde yönetilmesi sayesinde 2020 yılının altı aylık döneminde operasyonel faaliyetlerden 1 milyar TL nakit yaratma başarısını gösterdik" dedi.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, tüm dünyayı ve sektörleri etkisi altına alan pandemiye rağmen üretimine kesintisiz devam ederken doğru yönetim hamleleri ile yılın ikinci çeyreğinde 145 milyon TL'lik kâr elde etti. STAR Rafineri ile entegrasyondan sağlanan sinerji ile ülke sanayinin devamı için üretimini sürdüren Petkim, bu dönemde Türkiye için çok önemli ve stratejik olan tıbbi malzeme ve ambalaj sektörü hammaddelerinin üretimine de öncelik vererek faaliyetlerini gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte toplam satışları 2,2 milyar TL'yi bulan şirketin yurtiçi satışlarının payında ise 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 10'luk artış yaşandı. Yıllardır Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'ihracat şampiyonları' listesinde birinciliği bırakmayan Petkim, bu dönemde ihracattaki yüksek hacmini de korudu. İkinci çeyrekte Petkim'in ihracatı 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

STAR RAFİNERİ-PETKİM ENTEGRASYONUN ETKİSİ

55 yılı aşkın köklü geçmişi ile iç piyasanın güvenilir yerli üreticisi Petkim, STAR Rafineri ile sağladığı yapısal avantaj ve öngörülü yönetim stratejisiyle Kovid-19 pandemisinin tüm sektörlerde ağır tahribat yaptığı bir dönemde bile piyasa şartlarının üzerinde bir avantaj yakalayarak yılın ikinci çeyreğini kârlı kapattı. Petkim'in bilançosunu değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Pandemi döneminde dünya genelinde birçok petrokimya tesisi ve rafinerinin üretim kısıtlamasına gittiğini ve hatta bazılarının faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu gördük. Bu sırada grubumuz bünyesinde yer alan STAR Rafineri, üretim esnekliği sayesinde pandemi koşullarına hızla adapte oldu ve üretim kapasitesini hiç düşürmeden faaliyetlerini sürdürdü. Bu sayede Petkim, ana hammaddesi olan naftayı kesintisiz bir şekilde STAR Rafineri'den karşılama avantajına sahip oldu. Bu durum STAR Rafineri'nin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ve STAR-Petkim entegrasyonunun ne kadar doğru bir strateji üzerine kurulduğunu da somut olarak göstermiş oldu. Şirketimiz 2020 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği yüksek performans ile pek çok sektörün pandemi nedeni ile çok zorlandığı bir dönemde 145 milyon TL'lik kâra ulaştı. Bu dönemde yönetimsel anlamda çok iyi bir performans gösterirken, rafineri ve petrokimya alanındaki müşterilerimiz için 'güvenilir tedarikçi' olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 19-24 Haziran tarihleri arasında SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi kapsamındaki tesislerimizde yapılan tetkikler başarıyla sonuçlanırken Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama şirketlerimiz 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandı. Güvenli üretimimizin tescillenmesi bizim için gurur verici bir gelişme oldu" dedi.

DOĞRU FİYATLAMA AVANTAJ SAĞLADI

Bu zorlu süreçte ham petrol ve nafta fiyatlarındaki volatilitenin başarıyla yönetilmesi ve doğru fiyatlama politikalarıyla piyasa şartlarının ötesinde bir avantaj yakaladıklarını dile getiren Mammadov, "Sektörel ve global çapta yaşanan tüm zorluklara karşın, Petkim'de üstün bir üretim performansı sergileyerek planladığımız satış hacimlerine ulaştık. Öyle ki, sanki pandeminin ve global ekonomik durgunluğun etkisi yokmuş gibi her şeye rağmen geçen senenin aynı dönemindeki brüt kâr marjını yakaladık. İşletme sermayesini etkin bir şekilde yönetmemiz sayesinde 2020 yılının ilk altı aylık döneminde operasyonel faaliyetlerden 1 milyar TL nakit yaratma başarısını gösterdik. Bu dönemde şirketimizin cari oranı ise 1,9'dan 2,2'ye çıktı. Bu da likidite sorunu ile karşılaşılmaması için yaptığımız yönetimsel hamlelerin başarıya ulaştığının ve bu konuda çok iyi sonuç aldığımızın göstergesi oldu. Bir kez daha ifade etmek isterim ki yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2020 bütçesinde belirlediğimiz hedefleri yakaladık. Bu olağanüstü koşullarda üretimimizin kesintisiz devam etmesini sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye, Petkim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:44

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Petkim, ikinci çeyrekte karlılığını artırarak 145 milyon TL kâr elde etti - Son Dakika
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