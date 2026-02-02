Petkimspor Avrupa'da Çeyrek Finalde - Son Dakika
Petkimspor Avrupa'da Çeyrek Finalde

Petkimspor Avrupa\'da Çeyrek Finalde
02.02.2026 12:33
Aliağa Petkimspor, Europe Cup'ta çeyrek finali garantiledi ancak ligde zor günler geçiriyor.

AVRUPA'da bu sezon FIBA Europe Cup'ta 2'nci Tur grup maçlarının bitimine 2 hafta kala çeyrek finali garantileyen Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ise aynı başarıyı sergileyemiyor. Galatasaray'a deplasmanda 90-61 gibi farklı sonuçla yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Petkimspor ligde 18 haftada 5 galibiyetle düşme hattının yalnız 1 galibiyet üzerinde yer alıyor. Europe Cup'ta perşembe günü uzak İspanya deplasmanında Zaragoza'ya konuk olacak Petkimspor ardından ligde güçlü rakibi Türk Telekom'u ağırlayacak.

Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Antrenör Özhan Çıvgın, "Önce takım kaptanımız Yunus'un sakatlığı, üstüne bir de Stanley'in hastalığı bizi tamamen guardsız oynamaya itti. Aslında bunun da bir şekilde planlamasını yapmıştık ama Jaylon Brown'ın da oyuna girer girmez sakatlanması tüm planlarımızı alt üst etti. Umarım eksik ve sakat oyuncularımız bir an önce toparlanır ve takıma dahil olurlar. Perşembe gününden itibaren çok yoğun bir tempoya giriyoruz" dedi.

FRANKE'YE MVP ONURU

Petkimspor'da takımın yıldızı Yannick Franke, Europe Cup'ta ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi. ABD'li oyuncu Petkim formasıyla Avrupa'da geçen ay 23.5 sayı, 6.0 ribaund, 4.0 asist ortalamasıyla görev yapıp takımının çeyrek finali garantilemesine büyük katkı verdi.

Kaynak: DHA

