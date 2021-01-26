Petrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı - Son Dakika

Petrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı

26.01.2021 08:53
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Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 574 bin 282 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 574 bin 282 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 3,8 azalışla 2 milyon 572 bin 840 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 890 bin 463 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 746 bin 807 tonla Irak ve 518 bin 88 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 14,5 düşüşle 744 bin 175 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 574 bin 282 ton oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler neticesinde havacılık ve denizcilik yakıtları başta olmak üzere petrol ürünleri üretimindeki düşüş nedeniyle, toplam petrol ithalatı kasımda geriledi.

Kasımda benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 203 bin 228 ton olurken, motorin satışları da yüzde 6,3 artışla 2 milyon 330 bin 827 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 2 milyon 625 bin 977 tona ulaştı.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 33,9 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,8 azalarak 144 bin 708 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 53,4 düşüşle 40 bin 33 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 36,7 azalışla 169 bin 248 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 414,9 azalarak 199 bin 102 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 31,7 azalışla 693 bin 74 tona düştü.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 9,8 düşüş

Motorin türleri üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 1 milyon 490 bin 108 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 11,6 azalarak 372 bin 645 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 74 düşüşle 148 bin 644 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 47,6 azalışla 47 bin 520 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,2 azalarak 2 milyon 849 bin 206 tona geriledi.

Havacılık, Motorin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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