Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı
Son Dakika Ekonomi Haber

Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı

25 dakika önce

Petrol Ofisi, Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox'a tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı, System.String[]

Petrol Ofisi, Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox'a tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden Flying Fox adlı yata 15 kara tankeriyle 470 bin litre "M10 Euro Diesel" ikmali yapıldı.

Dünyanın en büyük yatlarından Flying Fox'a bu yaz Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.

Açıklamada görüşüne yer verilen Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, Petrol Ofisi Marine'nin Türkiye denizlerinin tamamında gümrüklü veya transit yakıt ikmali yapabilen tek marka olduğunu belirtti. Ersan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon ve 5 marina istasyonu ile güçlü bir operasyon gücüne sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 700 bin tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse, Petrol Ofisi Marine'nin bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı, iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. Petrol Ofisi Marine'nin yıllık satışı, Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 12 milyonu aşkın her binek aracın deposunu bir kez dolduracak büyüklüktedir."

Almanya'da 2016'da inşa edilen, Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, aynı zamanda iç hacim olarak da dünyanın en büyük 14. yatı unvanına sahip.

Petrol Ofisi, Marmaris, Türkiye, Fox, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem başlatan aile sayısı 11'e yükseldi
Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]