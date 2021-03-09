PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza - Son Dakika

PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza

09.03.2021 19:26
PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza, System.String[]

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 20, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da 10 gün ceza verdi.

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 20, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da 10 gün ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı. PFDK tarafından alınan kararların öne çıkanları şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu KEVIN ANTONIO J. MIRALLAS Y CASTILLO'nun, 02.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu RUUD JORGE BOFFIN'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. Maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 20 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi YUSUF GÜNAY'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verildi."

-İHA-

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Para Cezası, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza - Son Dakika Spor


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