PFDK'den "sosyal mesafe" ve "maske" kuralına uymayanlara ceza - Son Dakika

PFDK'den "sosyal mesafe" ve "maske" kuralına uymayanlara ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig maçlarında sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kulüplere, yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara para cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig maçlarında sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kulüplere, yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara para cezaları verdi.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'a talimatlara aykırılık nedeniyle para cezası verildiği belirtildi.

Sosyal mesafe kuralı ile maske takma zorunluluğuna uyulmaması gerekçeleriyle Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor'un, 60 biner lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Maske takma zorunluluğu ile protokol tribününde oturma düzenine aykırı şekilde yerleşilmesi gerekçeleriyle Çaykur Rizespor'a 48 bin lira, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle de Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada PFDK'nin, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle yöneticilere 4 bin 500, antrenörler ve futbolculara da 900'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Para cezası alan yöneticiler, antrenörler ve futbolcular şöyle:

Yöneticiler: Serkan Karavin, Hasan Yavuz Bakır, Saffet Kopuz (Çaykur Rizespor), Yusuf Ziya Demsoy (Gaziantep FK)

Antrenörler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Atila Gerin (MKE Ankaragücü), Gabriel Margarit (Gaziantep FK), Tamer Sivrikaya (İttifak Holding Konyaspor)

Futbolcular: Daniel Lukasik, Mahmut Akan (MKE Ankaragücü), Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Aziz Eraltay, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Özgür Çek, Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)

Bu arada, Çaykur Rizespor görevlisi İsmail Tiryaki'ye de sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 900 lira para cezası verildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'den "sosyal mesafe" ve "maske" kuralına uymayanlara ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]