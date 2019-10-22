Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka grup maçlarına Belçika'da başlayacak
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Pınar Karşıyaka grup maçlarına Belçika'da başlayacak

1 saat önce

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk karşılaşmasında yarın Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak.

Pınar Karşıyaka grup maçlarına Belçika'da başlayacak, System.String[]

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk karşılaşmasında yarın Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak.

Eleme turunda katıldığı organizasyonda İsveç'ten Boras Basket'i yenerek E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen ile Belçika'dan Spirou Basket ve Phoenix Brüksel'le yer alacak yeşil-kırmızılı ekip, grup müsabakalarına Spirou Basket deplasmanında başlayacak.

Bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.15'te Belçika'nın Charleroi kentindeki "Spiroudome"da Spirou Basket ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Belçika temsilcisiyle yine grubun ilk maçında mücadele etmişti. Spirou Basket'le daha önce 2 maça çıkan Pınar Karşıyaka, 2 müsabakayı da kazanmıştı.

E Grubu'nun diğer müsabakasında Donar Groningen ile Phoenix Brüksel bugün Hollanda'da karşılaşacak.

Avrupa'da 210. randevu

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 210. maçına çıkacak.

İzmir ekibi, geride kalan 209 karşılaşmada 107 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 503 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 274 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Belçika, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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