Pınarhisar\'da Muhtarlar Toplantısı

Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, İslambeyli Köyü Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilip, gündem maddeleri görüşüldü.

Özderin, köylere yapılan hizmetleri çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını kaydetti.