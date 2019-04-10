Son Dakika Haberleri: Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Tarihi Alsancak Gar'ında Konser Verdi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Tarihi Alsancak Gar'ında Konser Verdi

6 dakika önce

- Piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı' nda konser verdiİZMİR - Bu yıl 8'incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Gar'ında konser verdi.

- Piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı'
nda konser verdi

İZMİR - Bu yıl 8'incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Gar'ında konser verdi.
10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Gar'ında gala yemeği verildi.
Düzenlenen etkinlikte Uğurlu, "Kara Trenden Hızlı Trene" konulu konser verdi. Uğurlu dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Gala yemeğine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:56 Kaynak: İHA
Uğurlu, Genel
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