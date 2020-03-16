PKK elebaşlarının korumalığını yapan 2 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK elebaşlarının korumalığını yapan 2 terörist yakalandı - Son Dakika

PKK elebaşlarının korumalığını yapan 2 terörist yakalandı

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunan 2 terörist yakalandı.

PKK elebaşlarının korumalığını yapan 2 terörist yakalandı, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunan 2 terörist yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yapan ve 'PKK/KCK terör örgütü mensubu' olduğu tespit edilen biri kadın olmak üzere 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu, 9 Mart 2020 günü icra edilen fiziki takip neticesinde yakalandığı belirtildi. BTÖ mensupları ile yapılan ilk mülakatta, PKK/KCK terör örgütüne 1996 ve 1999 yılında katıldıklarını beyan ettiler. 2013 ve 2014 yıllarında müzahir siyasi partinin başkan ve üyelerinin bir kısmının Kandil'e gelerek PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile bir dizi görüşme ve toplantı yaptıklarını, benzer şekilde yabancı ülkelerden özellikle basın mensupları olmak üzere birçok şahsın dönem dönem sözde üst düzey yöneticilerle bir araya geldiklerini dile getiren teröristler, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını kaydettiler. PKK/KCK terör örgütünün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi sözde saha ve alanlarının neredeyse tümünde faaliyet yürüterek, yurt dışı yapılanmalarında görev aldıklarını belirten teröristler, artık tükenme noktasına geldiğini düşündükleri PKK/KCK terör örgütünün Irak ve Suriye'deki faaliyet alanlarında birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini, örgüt tarafından infaz edildiğini ve örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarına şahit olduklarını söylediler.


Son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediklerini ifade eden teröristler, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldıklarını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini belirttiler.


PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu, kimsenin ne yaptığını bilmediklerini kaydeden teröristler, yakalandıktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını beyan eden ettiler. - VAN

Murat Karayılan, Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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